Der Wunsch, alles was Sie in den letzten Tagen, Wochen und Monaten geschluckt haben, endlich auszu­spucken, ist bei Ihnen an Weihnachten sehr groß. Sie müssen mit sich selber arbeiten, versuchen, durchlässiger, nachgiebiger, flexibler zu werden. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Schilfrohr an einem See. Wind kommt auf. Sie spüren den Wind, wiegen sich in ihm und geben so dem Wind nach. Sie stemmen sich nicht gegen ihn. Atmen Sie dabei tief ein und aus.

