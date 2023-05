Die Venus tanzt in diesem Sonnenjahr 2017 mit Ihrem Sternzeichen. Sie müssen es spüren, jetzt schon, in jedem der anerkennenden Blicke, die Sie verfolgen. Sie gibt Ihnen gemeinsam mit dem leidenschaftlichen Mars eine hocherotische, sinnliche Ausstrahlung bis zum 2. Februar. Um dann im April wieder ein beflügelndes Sextil zu Ihrem Sternzeichen einzunehmen. Starke Gefühle erfassen Sie, reißen Sie mit – besonders im Juni bis zum 4. Juli, mit der Venus im Stier. Klammern Sie nicht zu sehr. Denn Ihre Emotionen werden vom 31. Juli bis zum 25. August sehr tief, sehr mütterlich. Unter dieser Venus im Krebs umhüllen Sie jeden Partner in einem schier atemberaubenden Gefühl der Fürsorge und der Aufmerksamkeit. Zeiten, in denen Sie auch mit einer sehr verlockenden, überraschenden Begegnung konfrontiert werden können. Was tiefer gehen kann, um dann zwischen dem 20. September und 13. Oktober auf eine solide Basis gestellt zu werden.

