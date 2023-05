Das Leben fühlt sich so beschwingt und heiter an, in ein paar Tagen schon, wenn die Venus ab Februar bis zum 2. April aus Ihrem eigenen Sternzeichen strahlt. Sie könnten sich verlieben oder auch in ein wildes Abenteuer stürzen, weil auch noch der Mars bis Mitte März Ihre Leidenschaft zum Glühen bringt. Hängt von Ihnen ab, ob etwas Ernsteres aus dem Flirt, der zaghaften Annäherung wird, denn in einem traumhaften Mai werden Ihre Gefühle noch einmal überschäumen, die Sie auch noch im Juli und im September Ihre Tage verzaubern. Sicher ist, Sie werden sich neu verlieben, möglich, dass Sie in diesen Zeiten voller neuer Lebensfreude wieder eine ungewohnt tiefe Nähe und Wärme zu Ihrem Partner empfinden, in einer Beziehung, die vielleicht in eine kleine Krise geraten ist. Der Herbst in diesem starken Sonnenjahr lässt noch einmal verwirrende Gefühle aufkommen, wenn Sie zwischen dem 14. Oktober und dem 6. November eine sanfte Venus in Opposition herausfordert.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder

Hier erfahren Sie alles zu Tarot und den Tarot-Karten