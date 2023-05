Sie wachen furchtsam, oft mit einem neidvollen Blick auf andere über das, was Sie im Leben erreicht haben. Alpträume vom finanziellen Ruin lassen Sie nicht schlafen. Und zu hohe Erwartungen von sich selbst und dem Leben rauben Ihnen die Freude an den kleinen Geschenken des Alltags.

Das bedrückt Sie. Die Schwarze Sonne im kraftvollen Sextil zu Ihnen nimmt Ihnen jetzt Ihre Ängste, die in einem vorigen Leben, in dem Sie alles verloren haben, oder in einer sehr armen entbehrungsreichen Kindheit entstanden sind. Blockaden des Glücks. Sie werden jetzt den Menschen kennenlernen, der Ihnen das Urvertrauen in sich selbst, in Ihre enormen kreativen und geschäftlichen Talente wiedergibt, die Sie in den Kämpfen und an den Widerständen des Alltags eingebüßt haben. Sie lernen, zu teilen und nicht geizig zu hüten – Erfolge, Geld und sicherlich auch die Sorgen, die Mühen und Nöte, die Ihnen begegnen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier

Lesen Sie hier auch Ihr aktuelles Tageshoroskop