Sie haben sicherlich schon sehr viel erreicht, sich durchgeboxt. Aber da gibt es viel mehr, was in Ihnen steckt – Talente, Stärken, die jetzt die Schwarze Sonne aus Ihnen herausholt, obwohl sie nur einen schwachen Einfluss auf Sie ausübt. Sie stecken im Augenblick fest, haben sich in Ihrer eigenen Meinung verrannt, ertragen keinen Widerspruch – diese feindliche Haltung gegen andere, entfernt Sie von den Menschen, drängt Sie ins Abseits, vielleicht auch im Job.

Darunter leiden Sie. Sie möchten sich im Frieden, in Gemeinschaft mit anderen verwirklichen. Danach sehnen Sie sich, insgeheim, vielleicht auch unbewusst. Die Magie der Schwarzen Sonne hilft, die Kluft zu den anderen Menschen, die im Karma ihren Ursprung hat, mit Freundlichkeit und Raffinesse zu überwinden. Sie machen sich Freunde, die mit Ihnen gemeinsam Widerstände brechen und Ihre Ziele verwirklichen werden. Sie gewinnen mit Selbstvertrauen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder

Hier erfahren Sie alles zu Tarot und den Tarot-Karten