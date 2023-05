Teil 8 unserer großen Venus-Horoskop-Serie: So finden Sie Ihr Liebes-Glück!

Mit dem 8. Teil der Horoskop-Serie geht unser großes Venus-Projekt in die entscheidene Phase. Denn jetzt trauen wir uns endlich, auf den anderen zuzugehen...

Teil 1 der Venus-Horoskop-Serie verpasst? Hier finden Sie ihn!

Hier können Sie Teil 2 der Venus-Horoskop-Serie noch einmal nachlesen.

Hier finden Sie Teil 3 der Venus-Horoskop-Serie.

Teil 4 der Venus-Horoskop-Serie können Sie hier einsehen.

Teil 5 der Venus-Horoskop-Serie verpasst? Hier finden Sie ihn!

Hier finden Sie Teil 6 der Venus-Horoskop-Serie.

Hier können Sie Teil 7 der Venus-Horoskop-Serie noch einmal nachlesen!

Bei unserem großen Venus-Projekt nutzen wir die kosmische Energie der Venus, um unser Liebes-Glück zu finden. Dabei folgen wir der Venus auf den zwölf Stationen, die der Liebesplanet im Tierkreis durchläuft.

Am 28. Juli wechselt Venus in den Löwen . Nicht einmal einen Monat hat sie benötigt, um das Zeichen des Krebs zu durcheilen, in dem sie darum bat, für einen Augenblick innezuhalten, auf unsere innere Mitte zu achten – dort, wo unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche in Bezug auf Partnerschaft und Liebe schlummern...

Und nun im Zeichen Löwe wollen diese Sehnsüchte geweckt werden! Die Zeit der Innenschau ist vorbei. Jetzt wollen wir leben, was wir lieben, wollen der Welt zeigen: Hier bin ich – und ich habe jede Menge Liebe zu geben!

Nicht verpassen: Pünktlich zum Start der 9. Phase des Venus-Projekts können Sie Ende August Teil 9 der Venus-Horoskop-Serie auf Astrowoche.de nachlesen!