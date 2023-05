Der Mond steht für unser Wohlbefinden. Im Horoskop zeigt er uns, was wir brauchen, um uns gut aufgehoben zu fühlen in der Welt. Wer gut verbunden ist mit seinem Mond, der spürt, was ihm oder ihr gerade wirklich fehlt, um sich wohlzufühlen. Viele Menschen haben diese Verbindung verloren oder ignorieren sie – und werden so zum Spielball der Bedürfnisse anderer. Dann passiert es, dass wir Geld für Dinge ausgeben, die uns von anderen als notwendig verkauft werden, ohne dass wir sie brauchen. Daher ist es wichtig, sich mit den eigenen Mondbedürfnissen vertraut zu machen. Wir werden uns bewusst, worauf es wirklich ankommt, damit wir glücklich sind. Wir werden unempfänglicher für die Lockungen des Konsums und entdecken, dass wir für unser Wohlergehen ganz bestimmte Dinge brauchen, aber nicht all das, was uns die Werbung suggeriert.

Die Mond-Botschaft für Ihren Wohlstand: Ich spüre, was ich brauche, und nutze mein Geld für das, was Wohlbefinden und Glück in meinem Leben vermehrt.

Foto Social Media: iStock/Sjo