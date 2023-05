In der Mythologie ist Pluto nicht nur der Gott der Unterwelt, sondern auch der Gott des Reichtums. Er herrscht über die Schätze dieser Welt. Menschen, die einen guten Draht zu diesem Planeten haben, können ein beachtliches Vermögen aufbauen. Doch nicht jeder ist dazu berufen. Dennoch gibt es Phasen, in denen jeder von der Kraft Plutos profitieren kann. Man muss sich jedoch bewusst sein, dass Pluto stets einen Tribut fordert. Wenn wir beispielsweise einen besonders lukrativen Auftrag angeboten bekommen, kann es sein, dass wir im Gegenzug unser Privatleben opfern müssen. Oder dass durch ein großzügiges Geldangebot wir uns nicht nur materiell verschulden, sondern auch emotional verstricken. Unter Plutos Einfluss kann Wohlstand schnell zur Last werden. Daher steht auch der bewusste Verzicht auf Materie unter seiner Schirmherrschaft.

Die Pluto-Botschaft für Ihren Wohlstand: Ich weiß, dass mit viel Wohlstand auch viel Verantwortung einhergeht – nichts im Leben ist wirklich umsonst.

Foto Social Media: iStock/themotioncloud