Ihre große Merkur-Chance auf mehr Wohlstand!

Werfen wir zunächst einen Blick auf Merkur in dieser Woche. Noch am 24. Juli wird er sich mit einem günstigen Aspekt zu Neptun aufladen. Viele Menschen werden diese Konstellation als Impuls gespürt haben, Geld für einen guten Zweck auszugeben. Immer wenn Neptun sich mit Merkur verbindet, sollten wir unsere Intuition befragen und überlegen, unseren Wohlstand mit anderen zu teilen, die es nicht so gut getroffen haben.

Tags darauf stehen Merkur und Pluto in Opposition. Dieser Impuls bestimmt auch noch den Anfang der kommenden Woche ab dem 26. Juli 2021. Er bringt uns die Aussicht auf eine große Geldchance! Doch Vorsicht: Nicht alles ist Gold, was glänzt. Unter dem Einfluss von Pluto entdecken wir zwar Möglichkeiten, an unserem Wohlstand zu arbeiten und dabei einen großen Schritt vorwärtszumachen. Jeder Gewinn auf der einen Seite ist aber mit einem Opfer auf der anderen Seite verbunden. So will es das Gesetz von Pluto.

Wir müssen abwägen, ob wir dieses Opfer bereit sind einzugehen. Wenn wir z. B. einen lukrativen Auftrag in Aussicht gestellt bekommen, dann kann dies bedeuten, dass wir unser Privatleben für eine Weile einschränken müssen. Und ein Geldgeschenk könnte an Bedingungen geknüpft sein, die uns emotional an einen Menschen binden. Daher sollten wir jeden Geldsegen genau prüfen und uns ganz bewusst dafür oder dagegen entscheiden.

Nach diesem kritischen Start in die Woche entspannt sich die Lage, wenn am Mittwoch, 28. Juli 2021, Merkur in den Löwen eintritt. Die feurige Energie dieses Zeichens fördert unser Bewusstsein, dass unser Geld am besten aufgehoben ist, wenn wir es in uns selbst investieren. Ideal, um sich etwas zu gönnen. Doch Vorsicht: Jetzt öffnet sich ein Geldbeutel schneller als sonst. Es gilt das Augenmaß zu behalten und dennoch sich etwas Gutes zu tun.

