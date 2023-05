Merkur ist der klassische Planet, der für Geldfragen Pate steht. Das bezieht sich darauf, dass er immer schon für den Austausch von Gütern zuständig war. Darum verehrten ihn sowohl Kaufleute als auch Diebe. Auch in Bankgeschäften sah man sein Wirken. Wenn es um das Thema Geld geht, ist er für den Fluss des Geldes verantwortlich – egal wie groß der Betrag ist. Merkur sammelt nicht das Geld, sondern er gibt es aus. Er empfängt Geld, um es weiterzugeben. Wenn Merkur günstig steht, dann merken wir das daran, dass Geldgeschäfte florieren und Gewinne erzielt werden. Wenn Merkur blockiert ist, dann verlieren wir Geld, weil wir die Chancen des Augenblicks nicht nutzen. Merkur ist so etwas wie unser Geldsinn. Wenn er uns wohlgesonnen ist, dann investieren wir in uns in dem Bewusstsein, dass es vielfach zu uns zurückkommt.

Die Merkur-Botschaft für Ihren Wohlstand: Geld ist nur zu Gast bei mir. Wenn ich es nehme, dann gebe ich es weiter, indem ich es in mich und mein Wohlbefinden investiere.

Foto Social Media: iStock/buradaki