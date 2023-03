Ein sinnliches Ereignis: Venus wechselt in den Stier

Wandert ein Planet in ein anderes Sternzeichen, ändert dies auch die Energien, die uns umgeben und die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Dies ist auch bei der Venus der Fall, die am 16. März 2023 vom Widder in das Sternzeichen Stier wandert und dort bis zum 11. April 2023 verweilt.

Venus gilt in der Astrologie als Planet der Liebe und übt großen Einfluss auf unser Liebesleben und unsere Beziehungen aus, beeinflusst aber auch das Selbstbewusstsein und äußere Werte wie Geld, Erfolg und Ruhm. Befindet sich der Liebesplanet im Stier, können wir uns auf eine ganz besondere Zeit freuen!

So wirkt Venus im Stier auf Ihr Sternzeichen

Das Sternzeichen Stier steht wie kein anderes für Sinnlichkeit und Genuss und genau das können mit der Stier-Venus auch die anderen Sternzeichen nun vollkommen ausleben. Mit einer Venus im Stier erwartet uns eine intensive Zeit, in der Paare, aber auch Singles die Liebe in vollen Zügen genießen werden. Befanden wir uns mit der vorherigen Widder-Venus noch im Eroberungsmodus und hatten Spaß an Flirts und Liebesabenteuern, ist der Zeitpunkt nun günstig, um Beziehungen zu festigen und die Liebe zueinander richtig auszuleben.

Das Liebesleben von Paaren, aber auch von Singles, blüht unter dem sinnlichen Stier-Einfluss so richtig auf. Doch auch die gemeinsame Zeit sowie Nähe und Geborgenheit spielen eine wichtigere Rolle. Ungebundene, die zuvor ihre Freiheit genossen haben, können mehr denn je den Wunsch nach Stabilität und einer festen Bindung verspüren.

Doch das Sternzeichen Stier ist auch besonders wertebasiert und körperbetont, daher kann der Einfluss dieses Sternzeichens jetzt dabei helfen, das Selbstwertgefühl zu steigern. Es gelingt leichter, sich von innen und außen schön zu fühlen, und genau das sollte auch für die weitere Zukunft beibehalten werden. Schenken Sie nicht nur anderen, sondern auch sich selbst genügend Liebe und Zuwendung und gönnen Sie Körper und Seele etwas Gutes, das verdienen Sie! Die Tage rund um die Stier-Venus sollten wir einfach ganz und gar genießen.

