Das große Frühlings-Horoskop ab 20. März 2023: So verändern die Sterne Ihr Leben!

Lang ersehnt, endlich da, der Frühling! Und das Allerallerschönste: Wir dürfen uns auf einen Frühling freuen, der alle unsere Sehnsüchte und Erwartungen noch übertreffen kann. Ja, Frühling heißt immer, Altes loszulassen und das Wunder neuen Lebens zu bestaunen. Aber in diesem Frühling haben wir alle atemberaubende Chancen für einen Neuanfang. Es ist geballte Widderkraft, die uns das in Aussicht stellt. Neuanfang, wo? Eigentlich überall da, wo wir ihn wollen: In der Liebe, im Beruf, im Miteinander und im Umgang mit uns selbst. Nutzen wir diese großartige Chance!

Die Sterne läuten den Frühling ein

Was für ein Wochenstart! Noch bevor die Tag- und Nachtgleiche in den späten Abendstunden des 20.03. ansteht, heißt es am Firmament: Winter, ade! Denn bereits am Sonntag ist Merkur in das Feuerzeichen gereist und glüht schon mal mit guter Laune vor. Tags darauf berührt Venus in ihrem Lieblingszeichen, dem sinnlichen Stier, den aufsteigenden Mondknoten: Ein Hauch von Schicksal verbreitet sich so in der Luft und lässt auf bedeutsame Begegnungen und Fügungen in den kommenden Wochen hoffen. Und auch die strahlende Sonne lässt sich nicht lumpen und geht mit dem transformierenden Steinbock-Pluto noch schnell ein Glück verheißendes Sextil ein, bevor sie sich dann am Montagabend um 22:24 Uhr in den Widder begibt. Nun gibt es kein Halten mehr: Der Frühling beginnt!

Der Widder-Neumond bringt alles in Gang

Da dem Eintritt der Sonne am 21.03. bereits ein äußerst dynamischer Widder-Neumond folgt, bringt Ihnen dieses Frühjahr neben der ganz normalen Aufbruchsstimmung, die wir alle verspüren, äußerste Entschlossenheit, sich den Herausforderungen zu stellen, die jeder wichtige Neuanfang mit sich bringt. Die Ängste der langen Winternächte können nun überwunden werden. Die Sorgen erscheinen weniger dramatisch als bisher und Sie können endlich Menschen und Themen hinter sich lassen, die Ihnen nicht länger guttun. Je aktiver Sie den Neumond am Dienstag nutzen, um sich überholter privater oder beruflicher Lasten zu entledigen, umso schneller sind Sie bereit, sich viel versprechenden neuen Aufgaben und Lieben zu stellen. Lüften Sie also Heim und Herz ordentlich durch, vertreiben Sie den winterlichen Blues und freuen Sie sich auf die vielen positiven Veränderungen, die dieser Frühling für Sie bereit hält.

Donnerstag 23. März 2023: Pluto reist in den Wassermann

Denn es geht weiter Schlag auf Schlag: Gerade noch hat uns der Widder-Neumond in begeisterte Aufbruchsstimmung versetzt, da hält der Kosmos noch mehr Veränderungschancen für Sie bereit. Denn nur zwei Tage später, am Donnerstag, 23.03., kommt es zu einer Jahrhundertkonstellation am Himmelszelt: Der große Umwälzer Pluto wechselt nach 15 Jahren das Zeichen und tritt in den luftigen Wassermann ein. Das letzte Mal, dass Pluto durch den Wassermann reiste, ist an die 250 Jahre her. Sie können sich also vorstellen, welch große, revolutionäre Veränderungen seine Bewegung mit sich bringt: Innerhalb der Gesellschaft, ebenso wie in Ihrem ganz persönlichen Erleben! Es kann nicht oft genug betont werden: Verharren Sie jetzt nicht in ängstlicher Starre, klammern Sie sich nicht länger an Sicherheiten, die eigentlich keine mehr sind. Lassen Sie los und freuen Sie sich auf das Abenteuer, das Ihnen Pluto im Wassermann in den nächsten Jahren schenken wird.

Mars wechselt in den Krebs: Jetzt kommen die großen Gefühle

Zum Ende der Woch, genauer am 25. März, besucht Mars den gefühlvollen Krebs. Seit letztem Sommer hat der Herrscher des Widderzeichens das strategische Zwillingezeichen bereist und ist nun heilfroh, seine Talente in einem anderen Feld ausleben zu können. Ihnen bringt die Reise des Mars einerseits einen zusätzlichen Motivationskick, die vermutlich schon erodierenden Neujahrsvorsätze nun endlich anzugehen. Andererseits unterstützt Sie Krebs-Mars gern dabei, Ihr Gefühlsleben aufzuräumen. Für Singles steht nun die Möglichkeit ins Haus, sich aus heiterem Himmel zu verlieben. Eingespielte Paare entdecken ihre Leidenschaft füreinander neu oder machen sich an die Familienplanung … Sie merken es sicher – die anstehende Woche bringt Ihnen Kraft, Freude und Genuss auf allen Lebensebenen ins Haus. Einzige Voraussetzung ist es, dass Sie sich mutig neuen Erfahrungen öffnen. Und sollte dies diese Woche nicht gleich umsetzbar sein, keine Panik: Bereits am 20.04. steht ein weiterer Widder-Neumond ins Haus!

