Das Venus-Uranus-Horoskop 2021 für den Löwen

Schon seit einiger Zeit erkennen Sie, welchen Einfluss die elterliche Erziehung auf Partnerwahl und Beziehungsglück hat. Ihnen werden immer stärker Glaubenssätze bewusst, die Sie auch jetzt noch daran hindern, Ihr Liebesleben in vollen Zügen zu genießen. Das aktuelle Venus/Uranus-Quadrat unterstützt Sie sehr gern dabei, Ihrem Unterbewusstsein ein Schnippchen zu schlagen. Nutzen Sie also die Kraft der Liebesgöttin und des ungestümen Uranus und holen Sie aus zum Befreiungsschlag. Ganz gleich, ob Sie am Anfang einer Beziehung stehen oder sich längerfristig gebunden haben: Sprechen Sie aus, was Ihnen auf der Seele liegt, und zeigen Sie Ihr wahres Ich. Sie werden von den positiven Auswirkungen Ihres Mutes überrascht sein.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Aja Koska/iStock und Astrowoche.de