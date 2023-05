Das Venus-Uranus-Horoskop 2021 für den Widder

Nicht nur in Liebesdingen müssen Sie für etwas brennen, um wahrhaft erfolgreich und glücklich zu sein. Leider entpuppt sich aber manche Ihrer Liebesflammen schnell als Strohfeuer. Leidenschaftliche Gefühle sind nun einmal zumeist nicht für die Ewigkeit. In letzter Zeit ist in Ihnen jedoch der Wunsch gereift, mehr Verlässlichkeit und Sicherheit in Liebesdingen zu erfahren. Nutzen Sie daher den Stier-Vollmond und lassen Sie unbefriedigende Affären ziehen. Neue, langfristige Verbindungen warten auf Sie, wenn Sie nun auf Verbindlichkeit setzen. Verzetteln Sie sich also nicht länger in schnellen Abenteuern, sondern investieren Sie Ihre Kraft lieber in Ihr berufliches Vorankommen. Im Reich der Arbeit wartet Frau Venus mit Überraschungen für Sie auf.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Aja Koska/iStock und Astrowoche.de