Am 8. Dezember ereignet sich um ca. 05:09 Uhr der letzte Vollmond des Jahres 2022. Diesmal steht er im Sternzeichen Zwillinge. Während andere Sternzeichen unter den Vollmond-Energien leiden, wirkt sich diese Mondphase auf drei von ihnen ganz besonders positiv aus. Die drei Sternzeichen haben den besten Tag überhaupt!

Sämtliche Fragen rund um die besonderen Kräfte des Mondes und seinen Einfluss auf Ihr Sternzeichen, beatnwortet Ihnen Aurea-Coach Stephanie Blumrich.

Widder sammeln neue Inspiration

Der Vollmond in den quirligen Zwillingen weckt ihre kreative Seite. Widder haben den ganzen Tag über geniale Ideen, mit denen Sie sowohl im Job als auch im Privatleben punkten können. Auch Ihre Abenteuerlust ist geweckt und Sie sehnen sich nach einem spontanen Kurztrip oder Ausflug. Hören Sie einfach auf Ihre Eingebungen.

Ihr hohes Energielevel bleibt Ihnen noch bis in die späten Abendstunden erhalten. Nutzen Sie dies doch für eine ausgiebige Sporteinheit oder die Dekoration Ihres Heims? Sie schaffen in jedem Fall eine Menge.

Waagen zeigen Ehrgeiz

Auch Waagen profitieren vom Vollmond. Wenn Sie in letzter Zeit an allem gezweifelt oder festgesteckt haben, dann gewinnen Sie heute endlich den nötigen Antrieb. Sie treten besonders selbstbewusst auf und können einige To-dos von Ihrer Liste streichen. Das erfüllt Waagen mit einer tiefen inneren Zufriedenheit, die auch Ihre Lieben zu spüren bekommen.

Verbringen Sie den Abend in Gesellschaft, es warten wunderschöne Stunden auf Sie. Singles sollten sich noch einmal nach draußen wagen, Sie können eine interessante Begegnung machen.

Schützen sind voller Energie

Unter den Vollmond-Energien starten Schützen voller Elan in den Tag. Im Job glänzen Sie mit viel Einsatz und haben sämtliche Aufgaben im Akkordtempo abgearbeitet. Geben Sie jedoch Acht vor Intrigen, jemand gönnt Ihnen den Erfolg nicht und will sich Ihnen in den Weg stellen. Glücklicherweise gewinnen Sie jedes Wortgefecht mit der für Ihr Sternzeichen berüchtigten Schlagfertigkeit. Neider werden damit schnell ausgebremst. Die Abendstunden versprechen dann noch richtig romantisch zu werden. Sie fühlen sich jemandem sehr nah und lassen sich fallen.

