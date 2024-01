Vollmond im Januar 2024: So sehr stärkt uns der Schneemond im Löwen!

Genau wie sein tierischer Namensgeber strotzt auch das Sternzeichen Löwe nur so vor Stolz und Selbstbewusstsein. Außerdem sind Löwen dafür bekannt, gerne im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und besonders leidenschaftlich zu sein. Steht der Vollmond im Löwen, geht diese Energie auch auf die anderen Sternzeichen über. Eine Gelegenheit, die wir nicht ungenutzt lassen sollten.

In der letzten Januar-Woche kann es schon mal passieren, dass die ersten Vorsätze schon wieder vergessen sind und wir in unsere alten Gewohnheiten verfallen. Wir hatten feste Pläne, wie wir unser Leben gerne anders gestalten würden, aber der Alltag hält uns auf. Der Löwe-Mond kann dem entgegenwirken. Das Feuerzeichen weckt in uns den Ehrgeiz und den Mut, einfach mal nach den Sternen zu greifen! So bekommen wir neuen Schwung, um unsere Ziele weiter zu verfolgen und (weiterhin) mit Optimismus und Tatendrang auf das neue Jahr zu schauen.

Was der Januar-Vollmond in diesem Jahr außerdem bewirken kann, ist eine große Portion Selbstliebe und Selbstachtung. Ein stolzer Löwe denkt meistens zuerst an seine eigenen Bedürfnisse und das kann in vielen Situationen guttun! Gerade sehr sensible Sternzeichen wie Krebs, Fische oder Waage können davon profitieren, sich einfach mal zu fragen: "Was möchte ICH denn jetzt gerade eigentlich?" Es ist eine sehr wertvolle Eigenschaft, besonders stark auf seine Mitmenschen Rücksicht zu nehmen, aber leider kommen die eigenen Bedürfnisse dabei oft viel zu kurz. Vom Löwen können wir uns nun eine Scheibe abschneiden. Der Vollmond ruft dazu auf!

Auch in Sachen Leidenschaft werden wir einen kleinen Schubs vom Vollmond am 25. Januar bekommen. Der Löwe weiß, was er will, und das nimmt er sich auch! Das wirkt auf viele Menschen sehr anziehend und verleiht uns eine bezaubernde Aura. Einigen Sternzeichen kann diese kurzfristig neu erlernte Eigenschaft dabei helfen, neue Bekanntschaften - auch romantischer Natur - zu machen. Wir trauen uns, neue Leute anzusprechen und unsere Komfortzone wird für einen Moment ein wenig erweitert.

