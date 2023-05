Vom Himmel zur Erde

Die Astrologie sagt, dass der Mensch, wenn er sich auf die Suche nach dem Glück begibt, sich von Grund auf ändern muss. Sie sind ein Wassermann und leben eher über der Welt, auch über den Menschen. Sie haben Ihre hohen Ideale und neigen dazu, die Welt an ihr zu messen. Eigentlich sind Sie dem Himmel näher als der Erde.

Um Ihr Glück zu finden, sollten Sie in ihr fünftes Haus, dem Zwilling , transformieren. Als Zwilling leben Sie mitten in der Welt und mitten unter den Menschen, hautnah, unmittelbar, direkt.

Eine Transformation vom Wassermann zum Zwilling fällt Ihnen nicht leicht, denn Sie lieben Ihre Ideale und halten sie für besser als die Wirklichkeit. Aber die Wahrheit ist, dass Sie sich nur in Luftschlössern verlieren und sich das Glück immer weiter von Ihnen entfernt. Sie müssen auf die Erde herunter steigen, sich unter die Menschen mischen, einer von ihnen werden. Den Wassermann werden Sie nicht verlieren. Im Gegenteil, er wird noch fundierter, größer, wahrhaftiger, weil Sie immer das, was Sie als Zwilling unter den Menschen erfahren und erleben, wieder mit hinauf nehmen in die Welt Ihrer Ideale. So verbinden Sie die Erde mit dem Himmel und den Himmel mit der Erde.

Menschen, die im Zeichen der Zwillinge geboren sind oder wenigstens den Aszendenten oder den Mond in diesem Zeichen haben, können Ihnen auf Ihrem Weg der Transformation helfen. Aber achten Sie darauf, dass es solche sind, die bereits eine höhere Oktave des Zwillings leben und keine Schwindler sind.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann!

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014