Von der Theorie zur Praxis

Die Astrologie sagt, dass der Mensch sein Glück findet, wenn er sein eigenes Sternzeichen verlässt und sich immer mehr seinem fünften Haus nähert. Das ist sein Glückszeichen. Bei Ihnen ist es der Stier . Mehr Stier zu werden bedeutet für Sie, Ihr großes Wissen, Ihre Erfahrung, Ihre Theorien, ganz praktisch anzuwenden.

Ich kann Ihnen das an einem Beispiel verdeutlichen: Als Steinbock wissen Sie genau, was zu einem guten Essen gehört. Sie kennen das Rezept, die exakten Proportionen der einzelnen Produkte und wie lange was braucht, um fertig zu sein.

Wenn Sie zum Stier werden, dann verlassen Sie das Reich der Theorien und gehen ganz praktisch vor. Sie lassen Ihren Mund, Ihre Zunge, Ihre Augen entscheiden und nicht ein Rezept. Dann sind Sie beim Stier gelandet. Jetzt erleben und beurteilen Sie die Welt nicht mehr durch den Kopf, sondern mehr oder weniger durch den Mund.

Und das, was ich Ihnen am Beispiel des Essens erklärt habe, lässt sich nahtlos übertragen auf alle anderen Bereiche des Lebens, insbesondere auf die Liebe. Wenn Sie weniger Steinbock und mehr Stier werden, dann überlegen Sie nicht mehr, wer zu Ihnen passt und wer nicht, sondern probieren es ganz praktisch aus und treffen keine Vorauswahl im Kopf.

Was Ihnen auf dem Weg vom Steinbock zum Stier helfen kann, sind Menschen, die unter diesem Sternzeichen geboren sind oder wenigstens den Mond oder den Aszendenten in diesem Sternzeichen haben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock!

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014