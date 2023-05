Der magische Pluto setzt Sie im Quadrat unter Druck. Vielleicht fühlen Sie sich besonders jetzt in Ihrer Partnerschaft oder an Ihrem Arbeitsplatz nicht mehr besonders glücklich, weil viel gestritten wird und Sie unter diesem ständigen Unfrieden leiden, der Sie an dem Krieg im vorigen Leben erinnert.

Das Karma Ihres Lebens, das in reiferen Jahren immer wichtiger wird: Sie haben ein großes kreatives Talent, das in Ihren ständigen Kämpfen um die Existenz in einem vorigen Leben untergegangen ist. Es ging in der Vergangenheit um das nackte Überleben. Sie müssen jetzt Ihren Kunstsinn, Ihren ausgewogenen gepflegten Stil und Ihren Sinn für Schönheit verwirklichen können, in jeder Beziehung. Nur das macht Sie glücklich.

Die Bestimmung Ihres Lebens: Sie bringen Frieden und Harmonie unter die Menschen. Das entspricht Ihrer Aufgabe, Ihrem Karma. In chaotischen, ewig zerstrittenen Verhältnissen werden Sie unglücklich.

