Sie sind die ordnende Kraft, der kritische Geist in Ihrer Gesellschaft, weil Ihr voriges Leben im Chaos versank. Mit der Venus im Sextil, dem Pluto im beflügelnden Trigon und dem Merkur im eigenen Sternzeichen werden Sie diesen Drang verstärkt spüren und Sie werden sich auch durchsetzen.

Das Karma Ihres Lebens, das in reiferen Jahren immer wichtiger wird: Auf Ihre Genauigkeit und Zuverlässigkeit kommt es an, auch wenn Sie sich bislang vielleicht in einem Chaos verstrickten. Ihr Geschäftssinn ist großartig, folgen Sie dem, lassen Sie sich nichts einreden, dann werden Sie den Erfolg haben, von dem Sie träumen. Auch auf Ihr Kritikvermögen kommt es an. Lassen Sie sich nichts ausreden. Sie haben recht.

Die Bestimmung Ihres Lebens: Der kreative Geist, der den Unternehmen und Plänen mit seiner Liebe zum Detail und auch seiner Distanz zum Erfolg verhilft. Stehen Sie zu Ihren Plänen.

