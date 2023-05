Der magische Mars ist Ihr Feind, er fesselt im Quadrat Ihre Energie. Ein Gefühl der Hilflosigkeit macht sich breit, Sie wissen nicht so recht, was Sie eigentlich wollen. Aber auf der anderen Seite machen Sie der Jupiter, die Sonne, der Merkur in Ihrem Sternzeichen zum Gewinner dieser Woche.

Ihr Glückstag, 11. Oktober: Wie gesagt, Mars bremst. Aber Jupiter macht wahre Wunder in Ihrem Leben möglich. Es geht ums Geld, viel Geld. Sie sollten einen alten Plan nicht aus den Augen verlieren. Ein Freund hilft Ihnen jetzt dabei.

Ihr Glückstag, 12. Oktober: Scheinbar ein Zufall bringt Sie mit der Bank zusammen, die für Ihr Projekt großes Interesse zeigt. Ihr Freund sorgt für die nötigen Sicherheiten. Perfekt.

Ihr Glückstag, 14. Oktober: Ungewohnt für Sie, Sie rechnen, planen, überlassen nichts dem Zufall. Aber dann geschieht das kleine Wunder. Sie erfahren, wie aus einer Idee Geld wird.

Ihr Glückstag, 15. Oktober: Formalitäten sind zu erledigen. Aber das Wichtigste: Sie müssen sich von alten Träumen befreien, um Platz für die neuen Pläne zu schaffen – auch im Kopf.

