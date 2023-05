Sie sind das absolute Glückskind dieser Woche. Das Genie, der übersinnliche Geist, den unbewusste Eingebungen zum Erfolg lenken. Es führt Sie wie ein Navigationsgerät im Auto.

Ihr Glückstag, 11. Oktober: Der magische Mars und der Neptun in Opposition zünden diesen Autopiloten der Seele. Sie müssen ihm nur folgen, egal, um was es geht – das Glück in der Familie, das neue Geschäft.

Ihr Glückstag, 12. Oktober: Mars und Neptun lassen Sie spüren, wann der richtige Augenblick gekommen ist, in dem Sie die neue Geldquelle anzapfen können oder ein paar Worte endlich den Frieden in die Familie bringen.

Ihr Glückstag, 14. Oktober: Ein Mensch hat Schwierigkeiten mit einem U-Bahn-Automaten. Sie helfen ihm, daraus entsteht ein gemeinsames Geschäft. Das ist Ihr großes Geld-Wunder.

Ihr Glückstag, 15. Oktober: Sie befreien sich von allen Hindernissen, die diesem Geschäft im Weg stehen.

