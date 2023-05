Venus ist der Lieblingsstern aller Waage-Geborenen. Wenn sie am Wochenende von Saturn in einen Klammergriff (Konjunktion) genommen wird, kann sich das unmittelbar auf das Wohlbefinden dieser Menschen auswirken: Sie verlieren möglicherweise an Lebenskraft und -lust. Dann ist es hilfreich, wenn sie das als Chance sehen: Sie machen etwas falsch, haben sich aus der kosmischen Ordnung entfernt. Jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt, daran zu arbeiten, um etwas zu ändern.

