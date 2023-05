Wie alles in ihrem Leben ist auch der Zugang in die Welt der Magie sehr von Stimmungsschwankungen abhängig. Manchmal fällt es leicht, und ein andermal scheint diese Welt meilenweit entfernt. In der Zeit des Skorpions, also jetzt, treten Waagen leicht hinüber in diese fremde Welt. Ich weiß von Waage-Geborenen, die sich dort über ihre Liebe Gewissheit verschaffen konnten, die ihnen dann im Hier und Jetzt sehr hilfreich war.

