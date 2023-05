Jungfrauen haben ein paradoxes Verhältnis zur Magie. Einerseits bauen sie ihr Leben voll ganz auf Ratio und Empirie auf, andererseits haben sie über ihren Herrscherplaneten Merkur einen leichten Zugang in die Welt der Magie. Über ihn sind sie in der Lage, leichter als andere Sternzeichen in frühere Leben einzutauchen und mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Aber es besteht eben auch ein großes Miss­trauen. Die Zeit des Skorpions kann ihr Vertrauen stärken.

