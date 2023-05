Waage-Geborene, so hört man oft in astrologischen Publikationen, erkranken an ihren Nieren. Das ist natürlich Unsinn. Sie können alles bekommen. Aber Tatsache ist, dass jede Krankheit ihren Anfang an den Nieren nimmt. Diese Organe sorgen für ein inneres Gleichgewicht und inneren Ausgleich. Werden diese Menschen durch zu großen psychischen Stress überfordert, dann reagieren die Nieren, setzen ein Signal, um aufmerksam zu machen: Man wird krank.

