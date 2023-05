Egal, wo und wie einer Jungfrau erkrankt, der eigentliche Ursprung findet sich im Darm. Daher ist für diese Menschen eine entsprechende Darmpflege Voraussetzung, um gesund zu bleiben. Das bezieht sich in erster Linie gar nicht auf eine entsprechende Ernährung, sondern vielmehr darauf, psychischem Stress aus dem Wege zu gehen, bzw. zu lernen, ihn nicht so sehr an sich heranzulassen. Stress ist für den Darm einer Jungfrau absolutes Gift.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Jungfrau

Ihr persönliches Liebeshoroskop 2017