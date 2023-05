Sie brauchen den Kumpel, der Ihnen in diesem Erfolgsjahr der Kämpfernaturen die ständige Unentschlossenheit nimmt, der Sie vorantreibt, Ihr charmantes, freundliches Wesen zum Leuchten bringt. Ein Widder etwa, der Sie mit seinem Kampfgeist ansteckt und Sie von Ihrer Sucht befreit, von jedem geliebt zu werden. Dieser Kumpel kann Ihr Partner sein, wenn er Heiterkeit und Abwechslung in Ihr Leben trägt, Qualitäten, die Sie bei Ihrer kreativen Entfaltung 2017 unterstützen und motivieren. Aber auch eine gute Freundin oder eine ältere Schwester, mit der Sie ein besonders offenes Verhältnis verbindet, kann Sie zur Höchstform bringen, kann Ihre künstlerische Veranlagung fördern – ein verantwortungsbewusster Steinbock etwa, wenn der Sie nicht mit seinem nüchternen, allzu praktischen Wesen in Ihrer kreativen Entfaltung allzu sehr einschränkt und behindert. Er muss ein Coach sein, der Sie auch wirklich versteht.

