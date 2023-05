Sie brauchen vor allem die allerbeste Freundin, die mehr Lebensfreude und auch Lockerheit in Ihrem Alltag verbreitet. Ideal könnte ein Zwilling sein, der Sie zwar mit seiner etwas oberflächlichen, nicht immer zuverlässigen Art nervt. Aber er ergänzt Ihr kritisches, oft sehr strenges, zurückhaltendes Wesen, öffnet Sie für andere Menschen, die Sie brauchen, nimmt Ihnen mit seiner Sorglosigkeit und Leichtigkeit die Ängste ums Geld, die Sie behindern, Ihre Chancen in diesem Sonnenjahr des großen Selbstvertrauens mindern. Wichtig für Sie könnte auch ein Mensch werden, der Sie an Ihre eigene Intuition erinnert und Sie dazu ermuntert, mehr den persönlichen Gefühlen zu folgen. Sie werden es jetzt in diesen Tagen mit dem Merkur im beflügelnden Trigon zu Ihnen selbst spüren, wie befruchtend die Freundin sein kann oder auch die gute Kollegin, mit der Sie einen Teil Ihres Erfolgsweges gemeinsam gegangen sind und noch weit kommen werden.

