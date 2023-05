Wann ist es Zeit zu gehen?

Eines ist klar: Jede gute und vor allem langjährige Beziehung hat seine Krisenzeiten. Denn jede Liebe, so groß sie auch sein mag, hat ihre Herausforderungen und Prüfungen. Der Partner ist immer der größte Lehrmeister und Guru in unserem Leben, könnte man sagen. Und deshalb lohnt es sich in den meisten Fällen zu kämpfen, für die Liebe, für die Beziehung.

Manchmal ist die Beziehung aber auch schon lange tot und die Trennung überfällig. Und manchmal weiß man nicht so recht, besteht noch eine Chance oder nicht. Diesen Zustand beschreibt die Familientherapeutin Mira Kirshenbaum so: „Wenn eine Beziehung zu gut ist, um sie aufzugeben, und zu schlecht, um zu bleiben, dann befindet man sich in einer Beziehungsambivalenz“. Und diese Ambivalenz ist ein Zustand der nur schwer zu ertragen und unglaublich kräftezehrend ist. Warum tun wir uns nur so schwer, eine klare Entscheidung zu fällen? Oft steckt dahinter der eigene Anspruch, die richtige Entscheidung zu fällen. Und die Furcht, womöglich eine falsche zu treffen. Doch dieses Denken trägt dazu bei, dass wir uns selbst schachmatt setzen, uns einfach nicht trauen, unseren Impulsen zu folgen. Daher empfiehlt es sich nicht von richtigen oder falschen, sondern von klugen Entscheidungen zu sprechen. Aber es ist sicherlich richtig, dass erst einmal zu zögern.

Voreilig die Flinte ins Korn zu werfen, würde man bereuen. Und wie gesagt: Schwierige Zeiten führen oft noch viel näher zusammen. Wer zu schnell die Flucht ergreift, verpasst seine Chance auf persönliches Wachstum und Heilung.

Die spirituelle Lehrerin Marianne Williamson drückt das so aus: „Das Licht der Liebe ist dazu bestimmt, auf die unheimlichen, schmerzenden Aspekte unserer Seele zu scheinen, auf jedes Stück früherer Zerbrochenheit, die unter den Felsen in unserem Herzen verborgen liegt. Aber in diesem felsigen Grab liegt auch unsere Energie, Leidenschaft und Lebenskraft. Anscheinend tot, aber doch nur schlafend. Die echte Liebe wird den Felsen wegschieben und unser Herz befreien.“ Doch oftmals ist es dennoch an der Zeit zu gehen, weil die Liebe eben einfach erloschen ist, das Paar sich entliebt hat oder gar körperliche und psychische Gewalt im Spiel ist. Auch wenn der Partner Alkoholiker ist, muss eigentlich dieser Schritt getan werden.

