Warum scheitern meine Beziehungen?

Einer der größten Beziehungskiller. Im Horoskop findet sich diese Veranlagung bei starker Uranus-Betonung. Dass wir diesem Phänomen jetzt so häufig begegnen, liegt auch an der immer stärker auf Individualismus ausgerichteten Gesellschaft des Wassermannzeitalters. Die Entwicklung von Individualität und Eigenständigkeit ist an und für sich ja auch richtig, nur fördert sie auch Egoismus. Das Problem bei Uranus ist seine Eigenwilligkeit, seine Unberechenbarkeit, sein steter Hunger nach dem Neuen. Doch bevor eine Partnerschaft in den Bereich von Vertrautheit und Sicherheit übergehen kann, wartet schon das nächste Abenteuer.

Das, was eine wirklich jahrelang gewachsene Beziehung ausmacht, wird nicht erkannt, und das ist sehr traurig, denn am Ende dieses Weges steht die Einsamkeit. Diese Mentalität des „Ich zuerst!“ wird natürlich von der vorherrschenden, gesellschaftlichen Strömung unterstützt. Früher förderten feste Werte eine Beziehung, heute wird zunehmend jede Moral infrage gestellt. Warum sollte man sich Beschränkungen auflegen, wenn alle anderen ja auch frei heraus leben? Auch ein echter Uranier muss auf einen Teil seiner Freiheit verzichten und Verantwortung übernehmen, will er eine glückliche Beziehung führen.

