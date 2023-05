Warum das Leben so ungerecht zu Ihnen ist......wenn zwischen Ihrer Sonne und Jupiter zwei Zeichen liegen

Sie sind ein Fisch oder eine Jungfrau. Jupiter steht im hemmenden Quadrat zu Ihnen. Das Leben ist in letzter Zeit mit Ihnen nicht zimperlich umgegangen. Zumindest hatten Sie nicht das Gefühl, dass Sie im Beruf , dass Sie privat oder in Geschäften von glücklichen Zufällen gesegnet sind. Manchmal kam Ihnen dieses Leben auch ziemlich ungerecht vor, Neid kam auf.

Ihr Jupiter-Geschenk: Sie überwinden Ihr Selbstmitleid, hadern nicht mehr mit dem Schicksal, sondern packen das Leben an. Wenn Sie sich in letzter Zeit auch manchmal gehen ließen, den Mut verloren haben, in den Stunden Ihrer Jupiter-Chancen sind Sie voller neuem Elan. Manchmal verfallen Sie allerdings noch in eine alles ablehnenden Grundhaltung, die gleichzeitig auf kleinkarierte, spießige Äußerlichkeiten bedacht ist, was Ihrem Erfolg im Weg steht. Aber das sind nur vorübergehende Stimmungen.

Ihre Jupiter-Chance: Sie fühlen tief in Ihrem Innersten, was zu tun ist. Sie haben ein Gespür für den richtigen Weg, die richtige Entscheidung. Ein Zufall wird Ihnen die Augen öffnen, wird Ihnen helfen. Sie sehen dabei weit in die Zukunft – und das wird Sie davon überzeugen, etwas Entscheidendes zu unternehmen, das Ihre Existenz sichert. Achten Sie auf Zeichen, auf spontane Eingebungen. Jeder Ihrer Einfälle kann Ihnen viel Geld bringen, wenn Sie sich nicht wieder einmal von anderen einschüchtern lassen.

Ihre besten Zeiten: 21. November, 29. Januar 2013, 11. Februar 2013

Ihre Affirmation: Ich folge konsequent meinen Eingebungen. Mein Gespür zeigt mir den Weg zu meinem großen Erfolg.

