Warum das Leben so ungerecht zu Ihnen ist......wenn zwischen Ihrer Sonne und Jupiter drei Zeichen liegen

Sie sind ein Wassermann oder eine Waage. Der Jupiter steht in einem enorm befruchtenden, aufbauenden Trigon zu Ihrem Sternzeichen. Wenn in den letzten Monaten Ihr Leben nicht so verlaufen ist, wie Sie sich das vorstellten, wenn Sie mit dem Schicksal haderten, voller Neid waren, dass es angeblich allen anderen besser ging – dann kann es nur daran liegen, dass Ihr Geburtstag noch nicht den ganzen Segen des Glücksplaneten abbekommen hat. Dann kommt Ihre große Glücksperiode noch.

Ihr Jupiter-Geschenk: Sie hängen nicht mehr falschen, abgehobenen Glücksansprüchen nach. Sie denken praktisch, bodenständig, genau auf den Erfolg ausgerichtet. Sie denken sehr ausgewogen, ohne falsche Schuldzuweisungen. Was in Ihrem Leben geschieht, was Sie erreichen, was Sie schaffen, entscheiden Sie, nur Sie. Und Sie spüren jetzt ohne den geringsten Zweifel, was zu tun ist. Und auf diesem Weg werden Sie Erfolg haben.

Ihre Jupiter-Chance: Sie ziehen das Glück an. Alles was Sie jetzt anfassen, eröffnet Ihnen eine neue, bislang ungeahnte Möglichkeit. Sie haben vielleicht immer schon davon geträumt, mit Ihrem Partner zusammen ein eigenes kleines Unternehmen aufzubauen – Sie schaffen es. Sie träumten vielleicht vom eigenen Haus und haben es bislang noch nicht so weit gebracht. Jetzt kommen Sie Ihrem Traum ganz nahe. Etwas passiert, was alles möglich macht. Sie müssen nur richtig darauf reagieren, einfach handeln, nicht wieder abwarten. Jetzt stehen die Chancen günstig für eine grundlegende Veränderung in Ihrem Leben. Folgen Sie ihrem Gespür, dann wird sich alles zum Besseren wenden.

Ihre besten Zeiten: 3. und 4. Dezember, 1. und 2. April 2013, 19. und 20. Juni 2013

Ihre Affirmation: Ich habe jetzt meine besten Chancen. Deshalb muss ich jetzt handeln. Was ich auch tue, wird gelingen.

