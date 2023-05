Vielleicht fühlen Sie sich in Ihrer Beziehung zur Zeit wie eingesperrt, nachdem Sie die magische Venus im Quadrat fesselt. Ja, Sie brauchen Ihre Freiheit, in jeder Beziehung, auch die Routine eines Jobs kann wie ein Gefängnis auf Sie wirken – weil Ihr Karma aus der Enge drängt, entstanden in einem vorigen Leben, in dem Sie in bürgerlichen Grenzen erstickten.

Das Karma Ihres Lebens, das in reiferen Jahren immer wichtiger wird: Ihr Drang nach Freiheit, nach Unabhängigkeit steuerte Sie bereits in viele gescheiterte Beziehungen und in einen ständigen Wechsel von Wohnort und Job. Sie müssen lernen, Ihr Glück und die Sorgen Ihres Lebens zu teilen und sich dennoch die Freiheit zu lassen. Entdecken Sie das erhebende Gefühl, irgendwo aufgehoben, verwurzelt, daheim zu sein – freiwillig.

Die Bestimmung Ihres Lebens: Ihr kluger Geist ist gefragt, um Altes zu überwinden, das nichts mehr wert ist, und um Neues in die Welt zu tragen. Folgen Sie Ihren Eingebungen und Visionen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

