Wassermann

Stimmungsschwankungen – himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt– sind in Ihrem Sternenprogramm vermerkt. Um vorzubeugen, dürfen Sie sich von Uranus nicht so stark mitreißen lassen. Besinnen Sie sich auf Ihre Mitte. Legen Sie Ihre beiden Hände übereinander auf die Mitte Ihrer Brust. Atmen Sie mehrmals tief ein und aus und stellen Sie sich vor, der Atem würde sich genau an dieser Stelle sammeln und Ihre Mitte stärken. Diese Übung sollten Sie mehrmals am Tag machen.

