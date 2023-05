Wassermann

Das Leben treibt uns in Rollen, die wir eigentlich nicht mögen. Und die Sonne ist in diesem fantastischen 2017 der geniale Regisseur, der Ihre wahre Persönlichkeit zum Leuchten bringt. Raus aus der Anpassung, weg mit den kleinen Zugeständnissen – Sie werden faszinieren, verführen, in Ihrer ganz natürlichen Zuversicht erstrahlen, spätestens zwischen dem 3. Februar und 2. April, wenn die Venus im Sextil lockt. Aber denken Sie in diesen leidenschaftlichen Tagen nicht nur an die Liebe. Sie haben Ideen, geniale Gedanken und wie gesagt auch die Zuversicht, um daraus das große Geschäft zu machen, wenn der Merkur im eigenen Zeichen Sie vom 7. bis zum 25. Februar inspiriert.

Tage, auf die Sie sich freuen können: 14. Februar, die Sonne im Sextil zu Saturn schafft die solide Basis für Ihre Geschäftsidee. Aus Gedanken wird Geld, spätestens am 27. 3., wenn Uranus Sie zur spontanen Entscheidung drängt. Ihr Glückstag: der 17. Oktober.

