Für einen Wassermann gelten Knöchel und Fußgelenke als Schwachstellen. Natürlich bedeutet das nicht, dass sich dort immer ein Leiden einstellt. Es ist vielmehr so, dass sich hier ein Kraftzentrum befindet, um sich vom Boden zu entfernen, also in die Luft zu springen. Übertragen heißt es daher, dass ein kranker Wassermann verlernt hat, sich über die Misshelligkeiten des Lebens zu erheben, darüber weg zu springen, sich davon zu befreien.

