Der „locus minoris resistentiae“ für Steinbock-Geborene sind die Knie. Natürlich bedeutet das nicht, dass diese Menschen grundsätzlich an ihren Knien erkranken, auch wenn das gar nicht so selten der Fall ist. Aber viel wichtiger ist, dass das Knie in der Astrologie einen Drehpunkt für „sich verbeugen und Demut zeigen“ darstellt. Wird ein Steinbock krank, dann hat er „vergessen“, dem Leben seine Dankbarkeit durch Demut zu zeigen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne