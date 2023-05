Wassermann

Die magische Venus im Sextil zu Ihnen und der Merkur im eigenen Sternzeichen machen Sie zu einem jener Menschen, die jetzt auf jeder Party im Mittelpunkt stehen. Sie glänzen mit Ihrer Schlagfertigkeit, reißen Freunde und Fremde mit Ihrem Humor mit. Ganz leicht, spontan, kommt die Liebe in Ihr Leben. Ein Blick, ein Lächeln, schon ist es passiert. Wäre schade, wenn Sie jetzt wie so oft vor tiefen Gefühlen davonrennen. Verstärken Sie diesen Liebeszauber mit einem kleinen Ritual: Lassen Sie in Gedanken alle Beziehungen an sich vorbei ziehen, die Ihnen Glück gebracht haben. Es wird Ihnen den Mut dazu geben, offen auf einen Menschen zuzugehen, der Sie fesselt, mit seinem Wesen fasziniert.

