Widder werden derzeit von Saturn positiv angesprochen, so dass es ihnen leichter als vielen anderen fallen sollte, mit diesen Spannungen umzugehen. Wichtig ist dennoch, dass sie jetzt nichts Ungerechtfertigtes fordern und ihren Partner nicht einfach übergehen, wenn es um gemeinsame Vorhaben und Entscheidungen geht. Widder wirken manchmal egoistisch, sind in aller Regel zumindest stark ichbetont und selbstbezogen, was eben gerade jetzt, unter diesen Sternen, dem Partner sauer aufstoßen könnte. Schwierige Situationen können sie am besten umschiffen, indem sie sich betont achtsam zeigen. Speziell Widder-Frauen sollten ihrem Partner das Gefühl geben, dass er wichtig und durch nichts und niemanden zu ersetzen ist. Und Widder-Männer sollten den Kavalier alter Schule spielen, was ihnen ja durchaus liegt und bis zu einem gewissen Punkt zu ihrem Charakter gehört. Alle Widder sollten diese schwierige Konstellation ins Positive verkehren, indem sie sich treu und zuverlässig zeigen, gemeinsame Zukunftspläne schmieden und dabei ganz bewusst auf die Bedürfnisse des Partners eingehen. Das festigt die Liebe im Sinne Saturns und versöhnt ihn mit Venus.

