Saturn befindet sich in einem neutralen Winkel, Neptun in einem harmonischen Sextil und Venus in der Jungfrau gar im besten Winkel zum Stier. Wenn einer diese unheilvolle Konstellation ausgleichen kann, dann der Stier. Man kennt ihn ja mit seiner übergroßen Geduld und der Fähigkeit, Krisenzeiten einfach auszuhalten und auszusitzen. Darin ist er der wahre Meister und das sollte ihm auch in diesen Tagen zugute kommen. Hat er einen Partner, der jetzt einfach nur schlecht darauf ist und ihn mit Vorwürfen überschüttet, sollte er das wie gewohnt wegstecken. Doch Vorsicht, möglicherweise greifen Venus, Saturn und Neptun an einem anderen empfindlichen Punkt seines Horoskops an und verunsichern ihn und seine Gefühle selbst. Dann sollte er keine Schnellschüsse machen und darüber nachdenken, wie schwierige Situationen in der Partnerschaft gemeinsam bewältigt werden können und was vor allem er besser machen muss, damit die Beziehung gerettet wird. An dieser Stelle wird der Stier mit seiner größten Schwäche, seiner sprichwörtlichen Starr- und Sturheit konfrontiert. Er muss sich ändern, was das Schwerste überhaupt für ihn ist. Doch Bange machen gilt nicht, auch das kann er schaffen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier

Lesen Sie hier auch Ihr aktuelles Tageshoroskop