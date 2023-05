Widder sind Menschen der Tat, die versuchen, ihre Ängste durch unterschiedliche Aktivitäten zu vertreiben. So kommen sie oft gar nicht dazu, über das nachzudenken, was ihnen Sorge bereitet, was sie quält. Bis zu einem gewissen Punkt ist es richtig und gesund zu verdrängen, das hält die Seele gesund und macht glücklich. Allerdings müssen die größten Ängste unbedingt erkannt und an die Oberfläche gebracht werden, da sie sonst krank machen. Der aktuell schwierige Pluto-Einfluss, der bereits seit einigen Jahren den Widder angreift, deutet auf die Notwendigkeit hin, Vergangenes tiefer und gründlicher als bisher zu verarbeiten. Auch geht es hier um persönliche Wandlung und Transformation, die nur dann stattfinden kann, wenn man ehrlich seine Ängste, Schwächen und Unsicherheiten anschaut. Findet keine Aufarbeitung statt, droht der Widder zum Spielball seiner unbewältigten Ängste und Aggressionen zu werden. Das Leben könnte dann sehr schnell in eine negative Richtung abdriften.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder

Hier erfahren Sie alles zu Tarot und den Tarot-Karten