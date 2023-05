Der Stier ist ein sehr pragmatischer bodenständiger Mensch, der durch seinen gesunden Menschenverstand viele unnötige Ängste abwehren kann. Psychisch gehört er in aller Regel zu den stabilsten Sternzeichen. Allerdings kann auch er Ängste haben, die unnatürlich und völlig übertrieben sind. Gemeint ist seine Angst vor Geldverlust und Existenzzusammenbruch, die ihn wie kein anderes Sternzeichen umtreibt. Sein ganzes Streben gilt der Absicherung, die zumindest tendenziell nie genug sein kann. Die größte Angst in dieser unsicheren Zeit ist für ihn, dass wir alles verlieren. Eine Angst, die in gewisser Hinsicht berechtigt ist und ernst genommen werden muss. Aber, sie bringt den Stier als Mensch nicht weiter. Sie macht ihn mürbe, lässt ihn resignieren und lässt ihn vor allem die schönen Seiten des Lebens vergessen. Und genau das darf nicht passieren.

