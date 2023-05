Widder sind in diesen Tagen sicher etwas mehr gefährdet als andere, da sie selbst oft eher aggressivere Naturen sind, die nötigen Auseinandersetzungen nicht ausweichen. Zudem befinden sich einige Widder im direkten Einflussbereich der Sonne, die derzeit die Waage durchquert und in Opposition zum Widder steht, und Pluto, der schon seit einigen Jahren ein hartes Quadrat zum Widder bildet. Das heißt, der Widder muss jetzt unbedingt auf die Bremse treten, sollte Konflikten ausweichen, auch wenn das gegen seine Natur ist, und sollte sich auch körperlich nicht zu viel zumuten. Helfen kann ihm in dieser Woche insbesondere das Sonne-Saturn-Sextil, das bis Mittwoch stark wirksam ist und das innere Klarheit und Einsicht bringt. An diesen Aspekt sollte sich der Widder vor allem im Falle eines Konfliktes orientieren. Nicht gleich lospoltern, sondern ernsthaft über Problemlösungen nachdenken, wenn etwas quer läuft. Sehr hilfreich kann auch der Schütze-Mond am Mittwochabend im Sextil zu Jupiter und am Donnerstagmittag im Sextil zur Sonne sein. Stunden, in denen sich Gegensätze überbrücken lassen.

