Der Stier ist von den heftigen Spannungen zumindest nicht direkt betroffen. Das hilft ihm schon enorm weiter und kann ihn zum ruhenden Pol im Chaos machen. Der durch Jupiter angespannte Mars steht immerhin im Trigon zum Stier und kann diesen jetzt sogar sehr entschlossen und zielbewusst machen. Und auch der mächtige Pluto steht im besten Winkel zum Stier, so dass die Woche zwar anstrengend werden kann, aber keine Einbrüche bringen muss. Zu große Forderungen sollte er aber vor allem in der Liebe unterlassen, da ihn Venus, die derzeit das Gegenzeichen Skorpion durchquert, ansonsten durchaus in einen Machtkampf verwickeln könnte. Toll ist der Steinbock-Mond am Wochenende für den Stier. Im besten Winkel sorgt er für innere Ausgeglichenheit. Im Sextil zu Neptun lässt er am Samstagnachmittag instinktiv die richtigen Entscheidungen treffen. Und im Sextil zu Venus am Samstagvormittag kann er viel Liebe und eine überraschende Versöhnung im Konfliktfall bringen. Wichtig ist nur, dass der Stier seine Absichten und Gefühle sehr ernst vorbringt und sich nicht mehr an kleineren Meinungsverschiedenheiten aufreibt.

