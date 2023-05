Sie fühlen im Grunde selbst genau, was Sie wollen, was Sie brauchen, um glücklich zu werden. Und Sie haben sich dennoch manchmal verrannt, weil Sie vor allem mit sich selbst beschäftigt waren. Mit dem magischen Mond und gleichzeitig der Venus im Sextil werden Sie jetzt der großen Liebe sehr nahe kommen. Sie müssen nur dazu bereit sein, offen sein.

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Sie bricht stürmisch in Ihr Leben, mit heftigen leidenschaftlichen Gefühlen. Spontan, von einem Tag auf den anderen, ohne Ihnen die Zeit für Spielchen, für bedächtige Annäherungsversuche zu lassen. Bedenkzeit, langatmige Gespräche, kokette Flirts am Telefon gibt es nicht. Entweder Sie entscheiden sich impulsiv für Ihren Seelenpartner oder er wird wieder aus Ihrem Leben verschwinden. Durchaus möglich, dass Sie ihm bereits begegnet sind, aber dass Sie noch nicht reif genug für diesen Liebessturm waren, der alles verändert, was Ihnen ans Herz gewachsen ist.

Was die große Liebe verändern wird: Sie werden sich stürmisch begegnen, aber Sie werden sich auch gegenseitig stützen. Sie werden sich leidenschaftlich begehren, aber auch eisern zusammenhalten. Ganz nahe sein, ohne große Worte, aber gleichzeitig vollkommen eigenständig bleiben.

