Das Geheimnis Ihrer größten Liebe

Der Himmel der Liebe öffnet sich, lässt einen Gefühlssturm auf die Erde herab wehen. Sie werden von tiefen Emotionen erfasst, auch wenn Sie sich dagegen wehren. Ein magischer Vollmond trägt eine heitere, offene Stimmung unter die Menschen. Sie gehen aufeinander zu, begegnen sich, entdecken sich ganz neu. Das tiefe Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens wird enthüllt. Wer sie ist, wie Sie jetzt zu Ihr finden.

Es geschieht am Mittwoch, den 14. Dezember, mitten in der Adventszeit. Über uns am Himmel geht der Vollmond in den Zwillingen auf. Eine leichte, lockere Stimmung verbreitet sich unter den Menschen. Eine Zeit zum Verlieben, vollkommen unbekümmert, ziemlich verspielt, aber auch sehr kontaktfreudig. Eine freundliche Atmosphäre, die wie ein Lächeln auf dieser Welt aufgeht. Aber gleichzeitig erfassen uns tiefe Gefühle und eine große Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Liebe.

Sie spüren vielleicht, dass etwas in Ihrem Leben fehlt, dass es zwischen Ihnen und einem anderen Menschen noch tiefere Empfindungen geben muss, als Sie bislang erlebt haben. Der magische Mond der Begegnung enthüllt das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens, die Ihnen jetzt sehr nahe kommen wird.

Gerade diese Liebe ist manchmal sehr schwierig, weil Sie uns vollkommen fordert. Die starken Gefühle reißen Sie mit, lassen Ihnen keine Zeit für Zweifel und Bedenken, Sie sind ihnen ausgeliefert.

Durchaus möglich, dass Sie diesem Seelenpartner schon einmal begegnet sind, vielleicht sogar in einem vorigen Leben, aber das Schicksal riss Sie auseinander. Daraus entstand ein Karma, das Sie immer wieder zusammenführen wird. Vielleicht auch in Zeiten, in denen Sie nicht reif sind für diese übermächtigen Emotionen.

Jetzt werden Sie vielleicht den tiefen Gefühlen nicht mehr entkommen. Wie auch immer Sie gerade gestimmt sind. Die große Liebe Ihres Lebens berührt Ihre Seele, bringt Sie zum Klingen, zum Strahlen. Der Seelenpartner wird das Beste aus Ihnen heraus holen, wird Sie motivieren, beschützen, auf Händen tragen, er wird alte Verletzungen heilen, Sie in einem tiefen Gefühl der Geborgenheit einhüllen.

