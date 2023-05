Sie sind dazu geboren, das große Glück einer grenzenlosen, schier überirdischen Liebe zu erleben. Es ist Ihr Karma, dass Sie Menschen näher kommen als andere, dass Sie mit Ihrem tiefgründigen, intuitiven Wesen die Seele Ihres Partners berühren. Und wenn Sie bisher diese Liebe nicht spürten, wenn Sie enttäuscht wurden, heißt das nur, dass Sie an die falschen Menschen gerieten, die Sie nur ausnutzten. Das Klima der unbeschwerten Offenheit und Kommunikation, das der magische Mond verbreitet, wird Sie mit einem Partner verbinden, der es ehrlich meint.

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Sie brauchen den starken, entschlossenen Partner, der beschützend die Hand über Sie hält, und sich gleichzeitig in Ihre tiefe Seele hineinfühlen kann, der Ihre verborgenen Wünsche aufspürt, ohne große Worte. Genauso wie Sie das können. Aber Sie gerieten oft an weiche, labile Menschen, die im Leben gescheitert sind, weil Sie mit Ihrem umarmenden Mitgefühl oft die Gescheiterten anziehen und dabei ausgenützt werden. Auch das entspricht Ihrem Karma, das von Erfahrungen in vorigen Leben geprägt ist, in dem sich im Unterbewusstsein viele Schuldgefühle angesammelt haben.

Was die große Liebe verändern wird: Vielleicht empfinden Sie das erste Mal in Ihrem Leben dieses Gefühl, grenzenlos geliebt zu werden. Gerade wenn Sie vielleicht zuvor der Komplex verfolgte, der Liebe nicht wert zu sein. Sie werden sich gemeinsam eine neue Heimat aufbauen, Sie werden im Partner verborgene Fähigkeiten aufspüren, die in ihm ruhen. Genauso wie er das tun wird. Sie motivieren sich, holen das Beste aus dem anderen heraus, wachsen zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammen.

