Sie stehen nicht unter dem direkten Einfluss vom magischen Mond und die Venus setzt Sie im Quadrat unter einen heftigen Druck. Eine tiefe Sehnsucht nach mehr Nähe und Zärtlichkeit erfasst Sie. Sie spüren, dass sich etwas verändert, verändern muss. Möglich, dass ab dem 4. Januar 2017 ein Mensch in Ihr Leben tritt, von dem Sie bisher geträumt haben, der Ihre Seele berührt, wenn Sie sich dafür öffnen.

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Sie werden eine stürmische Zeit durchleben, geprägt von tiefen, leidenschaftlichen Gefühlen, zärtlicher Anziehung und hartnäckigen Zweifeln. Besonders wenn Sie diesen emotionellen Orkan schon einmal erlebten, wie es scheint, entweder in diesem oder in einem vorigen Leben. Sie werden gegen sich kämpfen, gegen Ihre Gefühle kämpfen – und am Ende wahrscheinlich verlieren. Die Liebe ist stärker.

Was die große Liebe verändern wird: Ihr Seelenpartner wird Ihr Leben vollkommen durcheinander wirbeln. Er weckt in Ihnen eine vollkommen irritierende Sehnsucht nach dem Neuen, nicht nur der neuen Stadt, auch dem neuen Job – er holt Sie aus dem Gefühl träger Zufriedenheit und gibt Ihnen gleichzeitig Geborgenheit, Sicherheit und Stabilität, in einer Zeit der verwirrenden Veränderungen. Er steht wie ein Fels in den Stürmen dieser Zeit.

