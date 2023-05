Lehnen Sie sich zurück, bleiben Sie gelassen, wenn Sie in dieser magischen Silvester-Nacht Ihren innigsten Wunsch hochkommen lassen. Haben Sie Geduld, auch wenn Sie unter dem Druck der Sonne im Quadrat zu Ihnen Ihr Leben sofort verändern wollen.

Wie das Wunder geschieht: Sie sind ganz spontan von der absoluten Gewissheit erfüllt, dass Ihr Wunsch in Erfüllung gehen wird. Suchen Sie in dieser turbulenten Nacht für einen Augenblick eine stille Ecke, in der Sie ganz bei sich sein können. Konzentrieren Sie sich, denken Sie an das Glück, das der Wunsch in Ihr Leben trägt. Schicken Sie diesen Gedanken zum Himmel. Und es wird geschehen.

Was das Wunder verändert: Ihr Leben hat ein deutliches Ziel, jeder Tag ist wie eine Erfüllung, die Sie Ihrem Traum näher bringt. Sie finden Ihren inneren Frieden, sind nicht mehr in sinnlosen Konkurrenzkämpfen verstrickt. Alte Konflikte lösen sich auf.

